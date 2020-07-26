2020-07-26T11:10:19+03:00
Общество

В Воронежской области еще 91 человек заболел коронавирусом

В то же время выздоровели 56 наших земляков
Юрий КОЗЛОВ
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Нагрузка на врачей понемногу уменьшается.Нагрузка на врачей понемногу уменьшается.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Свежие данные по больным коронавирусом дали в областном оперативном штабе по борьбе с этой напастью. По официальной информации, на утро 26 июля зарегистрировали 91 новый случай заражения коронавирусом. В то же время за прошедшие сутки выздоровели еще 56 жителей Воронежской области. К счастью, за последние несколько дней в нашем регионе никто от коронавируса не умер.

Коронавирус за все время эпидемии в нашем регионе подтвержден у 10714 наших земляков, при этом 10303 из них уже выздоровели. Напомним, умерли от этой болезни 88 жителей Воронежской области. Получается, что на данный момент от коронавируса лечатся 323 человека.

Отметим, что в последнее время поэтапно снимаются ограничения, в частности, на днях разрешили постоянно не сидеть дома людям 65 лет и старше. Фитнес-центры и спортивные объекты могут заполняться уже не на 25, а на 50% своей вместимости. Стадионы и спорткомплексы на матчах профессиональных команд теперь могут принимать 10 процентов от максимального количества зрителей. Напомним, что 1 августа стартует новый сезон ФНЛ – «Факел» в Воронеже принимает новичка – клуб «Акрон» из Тольятти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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