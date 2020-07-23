2020-07-23T19:22:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Снятие ограничений из-за коронавируса в Воронеже: разрешили посещать игры на стадионах и отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Послабления начинают действовать с сегодняшнего дня
Татьяна МИСТЮКОВА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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23 июля губернатор Александр Гусев подписал указ, по которому в регионе вводятся еще ряд послаблений в связи с коронавирусом.

Так, фитнес-центры и спортобъекты могут работать при единовременной загрузке уже не в 25%, а в 50%.

Далее, жители Воронежа и области теперь могут посещать соревнования, которые проходят на стадионах. Но при условии: трибуны должны быть заполнены не более, чем на 10%, а зрители должны находиться друг от друга на безопасной дистанции. А вот физкультурные и спортивные мероприятия (например, "Готов к труду и обороне"), которые не требуют зрителей, разрешаются без ограничений.

Затем, губернатор отменил обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Теперь она носит рекомендательный характер. И все же, работодателям советуют эту возрастную категорию, а также лиц, имеющих заболевания из группы риска, перевести на удаленную работу или предоставить им посменный график.

Еще можно отметить, что несмотря на послабления, режим всеобщий самоизоляции губернатор не отменил. Он будет действовать до его особого распоряжения.

Напомним, на 23 июля в Воронежской области ковид подтвердился еще у 89 человек. Всего диагностировали коронавирус у 10436 жителей. В то же время за сутки выздоровели 242 наших земляка. Число победивших болезнь теперь 9943. Количество жертв составило 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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