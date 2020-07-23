В Воронежской области от коронавируса умерли еще два человека

23 Июль 2020 2020-07-23T10:30:04+03:00

За последние сутки новых зараженных почти втрое меньше, чем выздоровевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Областные власти предоставили данные по коронавирусу за последние сутки. К сожалению, эта болезнь унесла еще две жизни. Теперь от коронавируса в Воронежской области ушли в мир иной уже 88 человек.

В то же время цифра новых заразившихся уже вторые сутки остается неизменной – 89 человек. Всего диагностировали коронавирус уже в 10436 жителей области. В то же время за сутки выздоровели 242 наших земляка. Число победивших болезнь теперь 9943.

Напомним, на заседании правительства 22 июля, где обсуждалась ситуация с коронавирусом, губернатор Александр Гусев анонсировал возможное смягчение ограничений. А руководитель областного департамента образования, науки и молодежной политики Олег Мосолов выразил уверенность, что дети в нашем регионе 1 сентября придут в школы, а не усядутся вновь за домашние компьютеры.

ИСТОЧНИК KP.RU