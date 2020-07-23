Губернатор Воронежской области анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу

23 Июль 2020 2020-07-23T08:35:07+03:00

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22 июля на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Александр Гусев дал понять, что снятие ограничений не за горами. Иначе нельзя расценить то, что глава области дал поручение департаментам регионального правительства подготовить предложения об их возможном смягчении для предприятий и организаций разных сфер деятельности.

Кроме того, губернатор поручил к концу месяца подготовить отчет о том, как медицинские учреждения региона, перепрофилированные для борьбы с коронавирусом, возвращаются к нормальной работе. Цель понятна – максимально задействовать 200 коек в новой инфекционной больнице на Машмете.

Напомним, на том же заседании руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что свободный коечный фонд составляет 47,9% (напомним, норма, необходимая для очередного этапа снятия ограничений, - 50%). Приближается к требуемой санитарными врачами отметке в 0,8 и коэффициент распространения инфекции (на 22 июля он был 0,87). Ну а с объемами тестирования в нашем регионе уже давно все в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU