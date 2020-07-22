2020-07-22T19:08:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом

Это сотрудники офисов, предприятий промышленности, сельского хозяйства, сфер ЖКХ, торговли и здравоохранения
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Ивана Макеевафото Ивана МакееваФото: из архива «КП»
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Глава управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. По его данным, с начала эпидемии выявлено 10347 больных с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID -19. Рост количества заболевших наблюдался до 16 июля, а затем началось снижение.

Как рассказал глава ведомства, в структуре заболеваемости почти 55% - это работающие граждане: работники офисов, предприятий промышленности, сельского хозяйства, сфер ЖКХ, торговли и здравоохранения.

По данным на 22 июля, коэффициент распространения инфекции составляет 0,87, показатель тестируемости населения – 124 на 100 тысяч населения, а свободный коечный фонд – 47,9%.

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков добавил, что сейчас на дому от болезни 3208 человек, в больницах - 796 человек. За сутки госпитализирован 51 человек и выписано 72 пациента.

Ковидные койки сохраняются в 13 медицинских организациях (1604 штук), из них 1141 койка – с кислородной подводкой и 281 койка – реанимации интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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