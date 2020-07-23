В Воронежской области стало известно, откроют ли школы 1 сентября

23 Июль 2020 2020-07-23T08:11:39+03:00

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов уверен, что День знаний не будет дистанционным

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Родители школьников до сих пор находятся в неведении, будет ли 1 сентября обычным, или и новый учебный год стартует с дистанционным обучением. На федеральном уровне отдали решение на усмотрение регионам. Если ситуация с коронавирусом останется тревожной, предполагается, что придется сохранить «дистанционку».

Однако в Воронежской области изо дня в день ситуация улучшается. Так, 22 июля стало известно всего о 89 новых зараженных (а ведь еще совсем недавно за сутки прибавлялось больше 200), выздоровели при этом 190 наших земляков.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов уверен, что 1 сентября пройдет в обычном формате:

- Ребята сядут за парты, их встретят мои коллеги-учителя. Школа всегда была местом притяжения, центром любого населенного пункта, и это уже не изменится. И форма, и ранец обязательно пригодятся. Система образования Воронежской области готовится к началу нового учебного года полномасштабно, в штатном режиме.

Кстати, в Министерстве просвещения РФ приняли решение все же провести 1 сентября торжественные линейки, хотя до последнего времени их планировали отменить. Но все же детей решили не лишать праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU