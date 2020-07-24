2020-07-24T19:17:56+03:00
Спорт

Появилось расписание воронежского «Факела» на предстоящий сезон ФНЛ

Напомним, у вдалельцев прошлогодних абонементов есть возможность посетить бесплатно пять первых домашних матчей
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Матчи первого тураМатчи первого тураФото: с сайта ФНЛ
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) утвердила расписание первенства сезона-2020/2021. В новом сезоне в лиге сыграет 22 команды. В первом туре воронежский «Факелу» примет на своем стадионе «Акрон» из Тольятти. Матч пройдет 1 августа.

Напомним, «Факел» объявил о справедливом решении дать вдалельцам абонементов возможность посетить бесплатно пять первых домашних матчей будущего сезона. При этом оговорились – имеются в виду те, на которые будут пускать зрителей.

Потенциально владельцы абонементов помимо противостояния с «Акроном» смогут бесплатно посмотреть на игру любимой команды в домашних стенах против «Балтики», «Оренбурга», «Нижнего Новгорода» и «Томи». Впрочем, нужно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и ограничениями, связанными с ним.

С полным расписанием игр воронежского «Факела» можно ознакомиться на официальном сайте ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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