2020-07-21T20:13:29+03:00
Происшествия

В Воронеже виновник гибели студента в ДТП в суде встал перед родителями погибшего парня на колени

Хотя в коридоре предпочитает с ними вовсе не общаться
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Снимок сделан сразу после ДТП, унесшего жизнь 19-летнего студента.Снимок сделан сразу после ДТП, унесшего жизнь 19-летнего студента.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Коминтерновском районном суде продолжился судебный процесс по делу 20-летнего Максима Баранова. Напомним, 6 июля 2019 года этот молодой человек на своем «Мерседесе» упал с моста недалеко от ТЦ «Московский проспект» в Северном микрорайоне. Иномарка при этом сбила насмерть 19-летнего студента Дмитрия Божка. Машина загорелась, но ее быстро потушили. Родители погибшего юноши опасались, что водителя, ставшего причиной гибели их сына, отпустят по амнистии в связи с 75-летием Победы. Однако теперь речи о ней не идет.

- В суде на этот раз Баранов стал перед нами – родителями фактически убитого им человека – на колени и просил прощения, - рассказал отец Дмитрия Божка Олег Алексеевич. – Вот только не покидает твердое убеждение, что он работает на публику. Как только мы оказываемся вместе в коридоре суда, но не под прицелами фотокамер, этот молодой человек предпочитает вовсе с нами не общаться. Кстати, он не стал спорить, когда я напомнил, что в тот же день, когда погиб мой сын, на Чернавском мосту камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он мчался со скоростью 153 км/час. И даже не отрицал, что вообще любил «погонять».

- Шла ли речь о какой-то моральной компенсации?

- Никогда не был этот вопрос принципиальным. Могу только сказать, что отец Баранова перевел по 290 тысяч рублей мне, моей жене и другому сыну. Однако мы требуем другую сумму – по 1,5 миллиона каждому. Причем с обоснованием расходов, ничего лишнего нам не нужно. Следующее заседание суда пройдет 29 июля. Адвокат нам сообщил, что на нем выслушают сторону обвинения, защиты, нас с женой, обвиняемого, но приговор, видимо, вынесут несколько позже.

- Какое наказание вы бы считали справедливым?

- Пусть решает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем у мужчины за вырубку нескольких дубов отобрали автомобиль
В Воронеже виновник гибели студента в ДТП в суде встал перед родителями погибшего парня на колени
В Воронеже изменился график отключения горячей воды на июль
Под Воронежем реставрацию Дворца Ольденбургских планируют завершить в 2021 году
В Воронеже собака покусала четырех человек
Воронежская область вошла в пятерку лучших в России по качеству жизни
В Воронеже родили две женщины с коронавирусом
В Воронежской области в аварии разбилась компания молодежи
В Воронеже этой ночью будут ремонтировать дороги на четырех улицах
На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства
В Воронежской области за год на 25% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Под Воронежем «Пежо» врезалась в «Ладу»: двое ранены
В Воронеже водитель кроссовера врезалась в стоящую на обочине "пятнадцатую"
Воронежцы смогут получить консультацию сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты по телефону
В Воронеже лифт зажал руку годовалой девочки
В Воронежской области сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль
В Воронеже мошенник, напугав женщину виртуальными хакерами, разжился 62 тысячами рублей
В Воронеже директор организации оценила свои виртуальные связи в 3,5 миллиона рублей
Воронежец пригласил в гости своего будущего убийцу