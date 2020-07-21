В Воронеже виновник гибели студента в ДТП в суде встал перед родителями погибшего парня на колени

21 Июль 2020 2020-07-21T20:13:29+03:00

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В Коминтерновском районном суде продолжился судебный процесс по делу 20-летнего Максима Баранова. Напомним, 6 июля 2019 года этот молодой человек на своем «Мерседесе» упал с моста недалеко от ТЦ «Московский проспект» в Северном микрорайоне. Иномарка при этом сбила насмерть 19-летнего студента Дмитрия Божка. Машина загорелась, но ее быстро потушили. Родители погибшего юноши опасались, что водителя, ставшего причиной гибели их сына, отпустят по амнистии в связи с 75-летием Победы. Однако теперь речи о ней не идет.

- В суде на этот раз Баранов стал перед нами – родителями фактически убитого им человека – на колени и просил прощения, - рассказал отец Дмитрия Божка Олег Алексеевич. – Вот только не покидает твердое убеждение, что он работает на публику. Как только мы оказываемся вместе в коридоре суда, но не под прицелами фотокамер, этот молодой человек предпочитает вовсе с нами не общаться. Кстати, он не стал спорить, когда я напомнил, что в тот же день, когда погиб мой сын, на Чернавском мосту камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он мчался со скоростью 153 км/час. И даже не отрицал, что вообще любил «погонять».

- Шла ли речь о какой-то моральной компенсации?

- Никогда не был этот вопрос принципиальным. Могу только сказать, что отец Баранова перевел по 290 тысяч рублей мне, моей жене и другому сыну. Однако мы требуем другую сумму – по 1,5 миллиона каждому. Причем с обоснованием расходов, ничего лишнего нам не нужно. Следующее заседание суда пройдет 29 июля. Адвокат нам сообщил, что на нем выслушают сторону обвинения, защиты, нас с женой, обвиняемого, но приговор, видимо, вынесут несколько позже.

- Какое наказание вы бы считали справедливым?

- Пусть решает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU