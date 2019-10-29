Родители парня, сбитого насмерть в Воронеже: «Убийца нашего сына не должен быть амнистирован»

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-29T18:41:07+03:00

Олег и Светлана Божок также подняли проблему машин, зарегистрированных в странах бывшего СССР, на которых ездят по доверенности

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После передачи в суд уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «Мерседеса», сбившего насмерть своего ровесника Дмитрия Божка на «зебре» без светофора, родители погибшего парня написали обращение. Просто крик души.

Случилась эта авария 6 июля. «Мерседес-Бенц» после того, как сбил Диму, упал с моста и загорелся - его быстро потушили. Водитель немецкой иномарки и его 16-летний пассажир попали в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (до пяти лет лишения свободы)

Родители сбитого молодого человека рассказали некоторые подробности ДТП. Оказалось, что водитель «Мерседеса» ездил по доверенности, выданной 82-летней бабушкой, живущей в Абхазии. Это иностранное государство и, стало быть, за машиной российские власти не могли тщательно следить.

Олег и Светлана Божок утверждают, что в тот вечер видеокамера зафиксировала этот «Мерседес», мчащийся со скоростью 153 км/час по Чернавскому мосту. Родители задаются вопросом, почему уже там иномарку не остановили сотрудники ГИБДД. Ведь тогда их сын, их гордость (красавец ростом 185 сантиметров, окончил школу с золотой медалью, учился на втором курсе ВГУ) остался бы жив.

Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения автомобиля во время смертельного ДТП была более 62,7 км/ч. Точную определить не смогли. Однако свидетели аварии уверяют, что «Мерседес» несся со скоростью не меньше 100 км/час.

Родители опасаются, что водитель не только не отсидит пять лет, но и вообще освободится по амнистии, которую могут назначить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Олег и Светлана Божок понимают: сына уже не вернешь. Но хотят справедливости – чтобы убийца их Димы получил по заслугам.

ИСТОЧНИК KP.RU