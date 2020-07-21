В Воронежской области сотрудники ДПС помогли девушке отбуксировать и починить заглохший автомобиль

21 Июль 2020 2020-07-21T15:41:49+03:00

Кроме полицейских никто так и не помог попавшей в неприятную ситуацию автоледи

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Такими темпами сотрудники ГИБДД Воронежской области станут самыми отзывчивыми в стране. Каждую неделю экипажи ДПС совершают подвиги. Вот только на прошлой неделе они фактически спасли жизнь мужчине, которого укусил шершень, а ранее - на своей патрульной машине доставили в больницу маленькую девочку, которая очень сильно поранила палец на руке.

А теперь выручили из неприятной дорожной ситуации жительницу Россоши. Она заглохла на "Ладе Калина" прямо посреди дороги. При этом никто из проезжающих мимо водителей не предложил помочь стоящей на аварийке девушке.

К счастью, ее заметили проезжающие мимо сотрудники ГИБДД. Водитель к моменту их приезда была в полной растерянности.Она рассказала гаишникам, что у ее машины внезапно заглох двигатель и что она не может снова его запустить, а также о том, что на ее просьбы о помощи на дороге никто не откликнулся и даже хуже: все ей сигналили и требовали, чтобы она убрала авто с проезжей части.

В итоге сотрудники полиции помогли отбуксировать "Ладу Калину" на парковку.

- Осмотрев автомобиль, полицейские выявили поломку, однако устранить ее самостоятельно не смогли. Тогда они доставили на место автомеханика, который устранил неполадку, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Девушка поблагодарила полицейских за оказанную помощь, неравнодушие и отзывчивость, после чего продолжила движение.

ИСТОЧНИК KP.RU