2020-07-15T11:45:33+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД помогли воронежскому водителю быстро отвезти ребенка в больницу

У девочки была серьезная травма руки
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Воронежская семья отдыхала на даче, когда с их маленькой дочкой произошел несчастный случай. Девочка попала пальцем в цепь велосипеда и упала, при этом получила серьезную травму, практически лишившись фаланги пальца. Медлить было нельзя. Отец схватил дочку, посадил в машину и повез в больницу. Но по дороге в Новоусманском районе попал в пробку. Заметив на дороге инспекторов ГИБДД, мужчина обратился к ним за помощью в доставке ребенка в больницу.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Евгений Лямзин решил на патрульном автомобиле доставить мать и пострадавшего ребенка в медицинское учреждение. Он сообщил об этом в дежурную часть УГИБДД. Инспекторы наряда лейтенант полиции Артем Некрасов, лейтенант полиции Дмитрий Ситников и лейтенант полиции Алексей Куманикин в экстренном порядке доставили и передали мать и дочь в приемное отделение больницу, где малышке провели операцию и спасли палец.

Отец ребенка прислал в адрес полицейских благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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