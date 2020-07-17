2020-07-17T16:22:43+03:00
Общество

На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок

Полицейские вовремя доставили ему нужное лекарство
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Оказавшие помощь сотрудники полиции. Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.Оказавшие помощь сотрудники полиции. Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Вчера в копилку добрых поступков воронежских гаишников прибавилась еще одна история. Произошла она на 206 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов», проходящей по территории Семилукского района. Ее участниками стали инспекторы ДПС лейтенант Роман Терновых, старший лейтенант Сергей Кульнев, а также командир взвода капитан Владимир Ситников.

На посту ДПС к ним подбежал водитель КамАЗа. Свою машину он оставил на противоположной стороне: в салоне находился его родственник без сознания. Мужчина дышал с трудом. Водитель большегруза пояснил, что они были на лесозаготовке, и родственника ужалил шершень. От аллергической реакции у мужчины развился анафилактический шок. В такой ситуации каждая минута может стать последней, поэтому гаишники тут же вызвали скорую. А пока та ехала, Владимир Ситников на патрульном автомобиле успел съездить в ближайшую аптеку, где купил лекарство, снимающее отек. Благодаря ему удалось стабилизировать состояние пассажира КамАЗа, а прибывшие медики затем увезли его в Семилукскую ЦРБ.

Водитель грузового автомобиля поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь, неравнодушие и отзывчивость.

А несколько дней назад гаишники на своей патрульной машине доставили в больницу маленькую девочку, которая очень сильно поранила палец на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже тесты на коронавирус начали проводить на улице
На выходных в Воронеже будут ремонтировать восемь улиц
В Воронеже продлили срок ареста подростку, избившему старика, двух школьников и мужчину
В Воронеже на пешеходном переходе сбили маму с ребенком
Воронежцы, обвиняемые в убийстве профессора, отказались признать свою вину
На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок
В Воронеже доцента опорного вуза оштрафовали на 1,5 миллиона за взятки
В Воронежской области два товарища-рэкетира вымогали деньги у таксиста
В Воронеже и области ищут двух парней-ровесников, пропавших еще в июне
В Воронеже экс-ректор опорного вуза вернулся из тюремной больницы в СИЗО
В Воронеже водитель «Киа» сбил 5-летнего мальчика
В Воронеже водителей предупредили о сплошных проверках на дорогах
В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика