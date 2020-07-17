На трассе под Воронежем гаишники спасли мужчину, у которого был анафилактический шок

17 Июль 2020 2020-07-17T16:22:43+03:00

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Вчера в копилку добрых поступков воронежских гаишников прибавилась еще одна история. Произошла она на 206 км автодороги Р-298 «Курск-Саратов», проходящей по территории Семилукского района. Ее участниками стали инспекторы ДПС лейтенант Роман Терновых, старший лейтенант Сергей Кульнев, а также командир взвода капитан Владимир Ситников.

На посту ДПС к ним подбежал водитель КамАЗа. Свою машину он оставил на противоположной стороне: в салоне находился его родственник без сознания. Мужчина дышал с трудом. Водитель большегруза пояснил, что они были на лесозаготовке, и родственника ужалил шершень. От аллергической реакции у мужчины развился анафилактический шок. В такой ситуации каждая минута может стать последней, поэтому гаишники тут же вызвали скорую. А пока та ехала, Владимир Ситников на патрульном автомобиле успел съездить в ближайшую аптеку, где купил лекарство, снимающее отек. Благодаря ему удалось стабилизировать состояние пассажира КамАЗа, а прибывшие медики затем увезли его в Семилукскую ЦРБ.

Водитель грузового автомобиля поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь, неравнодушие и отзывчивость.

А несколько дней назад гаишники на своей патрульной машине доставили в больницу маленькую девочку, которая очень сильно поранила палец на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU