В Воронежской области за сутки отметился наименьший прирост заболевших коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T11:26:23+03:00

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Сегодня, 21 июля в Воронежской области зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. Впервые за длительное время это, наверное, наименьший показатель с момента резкого роста ковида на территории региона. Вчера инфекцию обнаружили у 103 человек. Таким образом, общее количество заболевших составило 10258.

К сожалению, один человек за эти сутки скончался (за все время 85 жертв), а вот количество выздоровевших значительно опережает заболевших - 111 против 90. Всего выздоровели 9511 человек.

Напомним, с 20 июля губернатор Воронежской области ослабил ограничения из-за коронавируса. Уже начали открываться рестораны, библиотеки, музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU