В Воронеже после самоизоляции открывается музей-корабль "Гото Предестинация"

21 Июль 2020 2020-07-21T09:12:00+03:00

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В Воронеже возобновляет работу музей-корабль "Гото Предестинация". Он является отделом областного краеведческого музея. Попасть на корабль можно будет уже начиная с завтрашнего дня, с 22 июля. Тогда же заработает и Дом-музей А.Л. Дурова.

А вот основное здание краеведческого музея, как сообщает региональный департамент культуры, откроется 29 июля. Музей-заповедник Костенки пообещали снова запустить 25 июля.

- В период действия ограничительных мер посещение будет осуществляться в составе экскурсионной группы. Для этого необходимо приобрести входной и экскурсионный билет на указанную дату и время. Экскурсионные группы формируются по предварительной записи, которая осуществляется не позднее, чем за сутки до проведения экскурсий, - рассказали в департаменте.

Ранее, напомним, уже заработал Дворец Ольденбургских, а открытие музея им. Крамского запланировано на 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU