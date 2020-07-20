В Воронежской области 20 июля заражение коронавирусом выявили еще у 103 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T09:59:24+03:00

В то же время за последние сутки выписали 77 воронежцев

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В Воронежской области 20 июля в региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили о 103 новых случаях заражения. Таким образом число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 10 168.

Выздоровели уже 9 400 пациентов. То есть за последние сутки выписали 77 воронежцев. Число смертей пациентов с COVID-19 осталось прежним - 84.

Отметим, что в Рамони после отмены «коронавирусных» ограничений открылся для посещений Дворец Ольденбургских. Тем не менее, действуют некоторые правила, связанные с общей безопасностью.

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ, которое было запланировано в Воронеже с 2 по 8 августа 2020 года, перенесли в другие города России. Объясняется это «ухудшением эпидемиологической ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИСТОЧНИК KP.RU