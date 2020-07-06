В Воронеже уволился директор «АИР» Юрий Грибанов

6 Июль 2020 2020-07-06T18:06:47+03:00

Это уже третья смена руководства за последний год

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В воронежском «Агентстве инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) снова сменился руководитель. Директор Юрий Грибанов, до 1 апреля возглавлявший шинный завод компании Pirelli, проработал на новом посту немногим больше месяца. По некоторым данным, управленец покинул должность ради престижной работы в Москве.

Напомним, после ухода одного из основателей агенства Владимира Логинова в Москву кресло руководителя этой структуры оказалось свободным в третий раз. Сменивший Логинова на этом посту бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов стал фигурантом дела о крупной взятке в 1,5 миллиона рублей за содействие одному из предпринимателей в организации ярмарки еще во время работы в горадминистрации. На данный момент молодой экс-руководитель сидит под домашним арестом в ожидании суда.

Возглавивший «АИР» в апреле в качестве и.о. Олег Нафтс пробыл в этом шатком статусе в течение месяца, а 18 мая лишился и его. А теперь не задержался на посту директора и Юрий Грибанов.

Надо сказать, что деятельность «АИР» весьма загадочна. Во всяком случае не слышно было ни об одном крупном проекте, разработанном при содействии этой структуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU