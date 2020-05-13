2020-05-13T11:13:29+03:00
Происшествия

В Воронеже продлили домашний арест бывшему вице-мэру

Алексей Антиликаторов пробудет в режиме не добровольной изоляции до 17 июня
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Алексей Антиликаторов за решетку до суда, видимо, больше не сядет.Алексей Антиликаторов за решетку до суда, видимо, больше не сядет.Фото: предоставлено Ленинским районным судом.
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 мая, в Ленинском районном суде продлили домашний арест бывшему вице-мэру Воронежу Алексею Антиликаторову. Теперь он вынужденно пробудет в четырех стенах до 17 июня. Другие воронежцы во время режима всеобщей самоизоляции могут ходить в магазин и выгуливать собаку. Антиликаторов этой возможности лишен.

Напомним, бывшего вице-мэра уже в его бытность директором Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) задержали по подозрению в крупной взятке. По версии следствия, Антиликаторов получил деньги в апреле 2018 года при посредничестве другого тогдашнего вице-мэра Сергея Курило. Мзду передал директор ООО «Фрегат». Предположительно, деньги предназначались в обмен на помощь в выделении земельных участков под организацию ярмарки на проспекте Патриотов. В деле фигурирует общая сумма взятки в 1,5 миллиона рублей.

Антиликаторов спорить с получением денег не стал, однако заявил, что на самом деле получил только 750 тысяч рублей и готов их вернуть. Это не спасло его от отставки с поста директора АИР (недавно его возглавил ранее работавший заместителем руководителя агентства Олег Нафтс). Зато теперь бывший вице-мэр дожидается суда в комфортных домашних условиях. А вот, к примеру, экс-ректора опорного университета Сергея Колодяжного, не признавшего вину в получении взятки в 2 миллиона рублей, предпочитают держать в СИЗО.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на фото попала большая очередь в МФЦ
Под Воронежем 9 мая внук ограбил своего 70-летнего деда
Воронежцы могут принять участие в учете соловьев
Из Воронежа в Казахстан и Узбекистан улетели 184 военных и членов их семей
В Воронежской области разыскивают родственников пенсионерки, которая не помнит своего имени
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронеже экс-директор предприятия полтора года якобы оплачивал аренду неиспользуемого помещения
В Воронежской области гражданин Таджикистана чуть не устроил пандемию фальшивых денег
Перенос ЕГЭ в Воронеже 2020: когда пройдут экзамены для школьников
В Воронеже молодоженов-наркосбытчиков задержали на выходе из ЗАГСа
В первые майские праздники воронежцы активно играли в онлайн игры, а во вторые – заинтересовались госуслугами
Уголовное дело бывшего директора Воронежского заповедника дошло до суда
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Воронежца будут судить за нападение на врача и охранника больницы «Электроника»
В Воронежской области провели 72 тысячи исследований на коронавирус
В Воронеже жильцы дома добились от управляющей компании возврата 66,5 тысяч рублей
В Воронежской области закрыли наркопритон в квартире
В прокуратуре Воронежской области назначили нового начальника
Воронежский «Факел» перевел 400 тысяч рублей на поддержку пострадавшим от коронавируса
Воронежец лишился 195 тысяч во время продажи своего дома
В Воронеже продлили домашний арест бывшему вице-мэру
В Воронежской области женщина на иномарке протаранила ВАЗ на встречной полосе