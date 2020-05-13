В Воронеже продлили домашний арест бывшему вице-мэру

13 Май 2020 2020-05-13T11:13:29+03:00

Алексей Антиликаторов за решетку до суда, видимо, больше не сядет. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

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Во вторник, 12 мая, в Ленинском районном суде продлили домашний арест бывшему вице-мэру Воронежу Алексею Антиликаторову. Теперь он вынужденно пробудет в четырех стенах до 17 июня. Другие воронежцы во время режима всеобщей самоизоляции могут ходить в магазин и выгуливать собаку. Антиликаторов этой возможности лишен.

Напомним, бывшего вице-мэра уже в его бытность директором Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) задержали по подозрению в крупной взятке. По версии следствия, Антиликаторов получил деньги в апреле 2018 года при посредничестве другого тогдашнего вице-мэра Сергея Курило. Мзду передал директор ООО «Фрегат». Предположительно, деньги предназначались в обмен на помощь в выделении земельных участков под организацию ярмарки на проспекте Патриотов. В деле фигурирует общая сумма взятки в 1,5 миллиона рублей.

Антиликаторов спорить с получением денег не стал, однако заявил, что на самом деле получил только 750 тысяч рублей и готов их вернуть. Это не спасло его от отставки с поста директора АИР (недавно его возглавил ранее работавший заместителем руководителя агентства Олег Нафтс). Зато теперь бывший вице-мэр дожидается суда в комфортных домашних условиях. А вот, к примеру, экс-ректора опорного университета Сергея Колодяжного, не признавшего вину в получении взятки в 2 миллиона рублей, предпочитают держать в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU