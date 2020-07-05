В Воронежской области на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T09:38:09+03:00

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На воскресенье, 5 июля, в Воронежской области медики выявили коронавирус еще у 148 человек. Общее количество заболевших на конец недели составило 8359.

Вместе с этим вчера стало известно, что еще четверо умерли от COVID-19. Таким образом, по данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время с начала пандемии летальный исход от заболевания зафиксирован у 51 человека.

Кроме того, по данным облздрава, уже у 1439 сотрудников медицинских учреждений Воронежской области обнаружили новой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU