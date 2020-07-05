В Воронежской области на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек
Таким образом, общее число заболевших составило 8359
Из архива "КП".
Изменить размер текста:
На воскресенье, 5 июля, в Воронежской области медики выявили коронавирус еще у 148 человек. Общее количество заболевших на конец недели составило 8359.
Вместе с этим вчера стало известно, что еще четверо умерли от COVID-19. Таким образом, по данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время с начала пандемии летальный исход от заболевания зафиксирован у 51 человека.
Кроме того, по данным облздрава, уже у 1439 сотрудников медицинских учреждений Воронежской области обнаружили новой COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU