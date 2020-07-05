2020-07-05T09:38:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек

Таким образом, общее число заболевших составило 8359
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Из архива "КП".Из архива "КП".
Изменить размер текста:

На воскресенье, 5 июля, в Воронежской области медики выявили коронавирус еще у 148 человек. Общее количество заболевших на конец недели составило 8359.

Вместе с этим вчера стало известно, что еще четверо умерли от COVID-19. Таким образом, по данным регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время с начала пандемии летальный исход от заболевания зафиксирован у 51 человека.

Кроме того, по данным облздрава, уже у 1439 сотрудников медицинских учреждений Воронежской области обнаружили новой COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 5 июля от коронавируса умерли еще три человека
В Воронежской области показатели снятия ограничений по коронавирусу все еще не перешагнули нормативные значения
В Воронежской области на 5 июля коронавирус подтвердился еще у 148 человек
В Воронежской области этой ночью сгорели два дома
В Воронежской области девушка через мобильное приложение обворовала пенсионерку
В Воронеже по ночам закрыли въезд на дамбу Чернавского моста
Жительницу Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», перевели из реанимации
В Воронеже 15-летний школьник угнал автомобиль у мамы своего приятеля
В Воронеже парень сорвался с балкона на козырек у подъезда
Крупных воронежских дорожников подозревают в сговоре на торгах
Сидящая на подоконнике 15 этажа школьница напугала воронежцев
Стало известно, сколько будет стоить проезд в обход Лосево в Воронежской области