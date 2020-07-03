К июлю в Воронежской области коронавирус обнаружили уже у 1439 медиков

3 Июль 2020 2020-07-03T17:55:53+03:00

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К 2 июля уже 1439 сотрудников медицинских учреждений Воронежской области заразились новой коронавирусной инфекцией. То есть за последнюю неделю COVID-19 обнаружили еще у 254 врачей.

Если 15 июня мы сообщали о 803 заражениях в профессиональной среде, 25-го их было уже 1185 и вот новый прирост.

- Из них, по информации Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, при исполнении должностных обязанностей, инфицирован 71 человек, каждому из которых перечислена единовременная страховая выплата в размере по 68 811,00 рублей, - сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

До этого выплаты полагались только 50 людям, то есть еще 21 медик заразился при исполнении своих служебных обязанностей.

- Общая сумма выплат составила 4,88 млн руб. выплаты предусмотрены п. 4 (б) Указа Президента Российской Федерации от 06 мая 2020 года № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», - уточнили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU