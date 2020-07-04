В Воронежской области 4 июля умерли еще 4 пациента с коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T09:40:52+03:00

Выздоровели в то же время 5 944 пациента Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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4 июля официально подтвердили заражение новым коронавирусом еще у 152 человек в Воронежской области. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число человек с COVID-19 в нашем регионе достигло 8 211.

Выздоровели в то же время 5 944 пациента. То есть, если сравнивать с предыдущей информацией, за последние сутки выписали еще 348 жителей Воронежской области.

Вместе с тем 4 июля стало известно о 4 новых жертвах нового коронавируса. Всего не смог победить COVID-19 в нашем регионе 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU