Великую воронежскую пробку жители России смогут объезжать, начиная с завтрашнего утра

3 Июль 2020 2020-07-03T19:51:52+03:00

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Сложно поверить, но грандиозная дорожная стройка в Воронежской области завершилась. Уже завтра состоится торжественное открытие нового платного участка трассы М-4 Дон в обход села Лосево и города Павловска.

По этому поводу в регион приедут крупные федеральные чиновники - глава ГИБДД РФ Михаил Черников, глава минтранса РФ Евгений Дитрих, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко и многие другие. Все они вместе с губернатором Александром Гусевым в 10 утра примут участие в торжественном запуске движения на участке. Он, как известно, будет платным, но о цене проезда сообщат позже. Обход для движения откроют примерно ближе к 11 утра.

Ранее "Автодор" показал обход Лосева на М4 с высоты птичьего полета.

Ну а мы еще раз напомним, какой будет новая дорога. На платном участке сделали четыре полосы движения (по две в каждую сторону), 37 путепроводов и мостов, пять транспортных развязок и семь площадок для отдыха:

- Скорость движения будет 110км/ч. В дальнейшем мы думаем поставить скорость 130 км/ч - ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одного левого поворота, две полосы в каждую сторону, везде отбойники. Трасса великолепная, - ранее рассказывал Вячеслав Петушенко.

После открытия обхода продолжать движение можно будет и по «старому» участку, и по- новому. Во втором варианте это займет 20 – 25 минут (при разрешенной скорости 130 км/час).

ИСТОЧНИК KP.RU