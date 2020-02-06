Дорожники пообещали открыть в Воронежской области обход Лосево в апреле

Похоже, добрая часть жителей, следующих на юг через Воронежскую область, может вздохнуть с облегчением. Теперь уже точно – обход Лосево и Павловска откроют в апреле.

Об этом губернатору Александру Гусеву сегодня, 6 февраля, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Готовность объекта, по его словам, составляет 98%:

- Из 76 километров не сделано только 76 метров, где нужно переустроить газопровод. Все остальное выполнено – освещение, барьерка, даже разметка. Поэтому в течение недели нам нужно принять важное решение для того, чтобы газопровод переключить, и в конце апреля мы поедем. Участок будет платный, существует альтернатива, где можно проезжать на бесплатной основе.

Он рассказал, что на платном участке будет четыре полосы движения (по две в каждую сторону), 37 путепроводов и мостов, пять транспортных развязок и семь площадок для отдыха:

- Скорость движения будет 110км/ч. В дальнейшем мы думаем поставить скорость 130 км/ч - ни одного светофора, ни одного перекрестка, ни одного левого поворота, две полосы в каждую сторону, везде отбойники. Трасса великолепная.

Существующий участок М-4 «ДОН», по которому сейчас идет весь поток автомашин, имеет две полосы - по одной в обе стороны, что создает многокилометровые пробки. В августе прошлого года плотность потока здесь составила почти 43 тыс. автомобилей в сутки при пропускной способности 14-16 тыс.

После открытия обхода продолжать движение можно будет и по «старому» участку, и по- новому. Во втором варианте это займет 20 – 25 минут (при разрешенной скорости 130 км/час). Но судя по словам губернатора, потоки все-таки разобьют – весь транзит пустят на новый участок, а местные смогут пользоваться старым:

- Весь транзитный транспорт, особенно легковой, будет точно ехать по новой дороге, несмотря на то, что она платная. В пиковые периоды до трех часов доходило время проезда по этому участку. А здесь минут за 20 будут проезжать, и есть смысл заплатить небольшие деньги, - рассказал губернатор.

Также по его словам, правительство области готово предоставить местным предпринимателям, которые «держат» придорожный бизнес в районе Лосево, альтернативные площадки:

Фотография предоставлено правительством Воронежской области.

- Сейчас многие местные жители в Лосеве являются предпринимателями по большому счету и имеют объекты придорожного сервиса. Мы договорились о двух площадках, куда они могут перейти со своими объектами или построить новые. Надеюсь, для них это будет интересно, - в свою очередь отметил губернатор.

По данным правительства области, эти площадки размером в четыре и пять гектаров будут располагаться вдоль М-4 на обходе Лосево и Павловска друг напротив друга. Ориентировочно в районе 676 -677 км трассы.

К строительству обхода Лосево и Павловска приступили в августе 2017 года. Планировалось, что срок ввода объекта в эксплуатацию придется на 2020 год. Но на закладке капсулы в честь старта долгожданного проекта предшественник Александра Гусева попросил госкомпанию:

- Просьба только одна – строить быстрее, чтобы не в 2020-м, а в 2019 году мы могли перерезать ленточку и порадоваться этому событию, - сказал тогда Алексей Гордеев.

Однако завершить работы к концу прошлого года не получилось из-за возникших трудностей с переключением проходящего там газопровода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

М-4 "Дон" в пределах Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областей имеет протяженность 980,323 км.

Из этого на наш регион приходится 346,67 км.