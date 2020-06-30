Воронежцам показали обход Лосева на М4 с высоты птичьего полета

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:18:25+03:00

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Дорожники завершают работы на новом участке М-4 «Дон» в обход Лосево – Павловска. Напомним, сдать участок обещают в начале июля. Как он выглядит сейчас, можно увидеть на видео, опубликованном «Автодором» в соцсетях.

- На последних ста метрах обхода села Лосево и Павловска уложен асфальт. Идёт подготовка к запуску движения: наносится последняя дорожная разметка, устанавливается барьерное ограждение, монтируется линия освещения, идет наладка автоматизированной системы управления дорожным движением, системы взимания платы, - сообщили в «Автодоре». - К концу месяца строители должны закончить все работы на объекте, чтобы в начале июля автомобилисты могли поехать на юг.

Обход Лосево и Павловска почти готов.

До момента строительства возле Лосева был постоянный дорожный затор, автомобилисты стояли в пробках до суток.

Протяженность нового участка М-4 составляет более 85 км. Это дорога технической категории 1Б, с четырьмя полосами движения, разделенными встречными потоками и развязками в разных уровнях. На участке два пункта взимания платы. Один располагается на 636 км автодороги: на нем будет функционировать 16 полос оплаты проезда, шесть из которых могут работать в реверсивном режиме. Оплатить можно бесконтактно при помощи транспондера. Второй пункт взимания платы будет располагаться на 672 км дороги, на съезде в Павловск. На пункте взимания платы будет четыре полосы оплаты, по две в каждом направлении движения.

ИСТОЧНИК KP.RU