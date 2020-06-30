Стало известно, когда в Воронежской области начнется новый учебный год

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:31:40+03:00

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Пандемия коронавируса в целом по России вроде бы затухает. На фоне хороших новостей с фронта борьбы с этой болезнью министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24» выразил уверенность, что в нашей стране школы в 2020 году, как обычно, откроются 1 сентября. В то же время он отметил, что будут усилены меры по защите от коронавируса в учебных заведениях. И заявил, что в этом направлении сейчас идет активная работа с регионами.

В то же время в областном оперативном штабе утром 30 июня сообщили, что, с одной стороны, число заболевших за сутки вновь уменьшилось – на этот раз заразу подхватили 179 наших земляков. С другой – еще три человека умерли, всего коронавирус в нашем регионе унес уже 44 жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU