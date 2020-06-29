В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений немного улучшились

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:59:14+03:00

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В региональном оперативном штабе по противодействию коронавируса сообщили новые цифры, сигнализирующие, стоит ли приступать ко второму этапу снятия ограничений.

Оказалось, что ситуация немного улучшилась. Коэффициент распространения инфекции снизился, пусть и всего на 0,1 процента – с 0,97 до 0,96% (норма 0,8). На такую же мизерную величину подрос свободный коечный фонд – с 42,9 до 43 процентов. Напомним, чтобы приступить ко второму этапу снятия ограничений, эта цифра должна дорасти до 50%. Впрочем, с открытием новой инфекционной больницы на Машмете этот показатель, скорее всего, придет в норму.

Сохраняется взятый темп по тестированию на 100 тысяч жителей – как и 28 июня, он равен 201,2 при норме 90.

Напомним, 28 июня обнаружили коронавирус у еще 185 наших земляков, всего зараженных этой болезнью стало уже 7419.

Второй этап снятия ограничений – скорее, психологически значимая мера. На самом деле для широкого круга наших земляков он означает лишь разрешение работать образовательным учреждениям, большинство из которых и так сейчас на летних каникулах. В то же время этот этап важен для предпринимателей, работающих в сфере торговли. Второй этап снятия ограничений подразумевает «зеленый свет» для открытия магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и уличным продавцам, которые, впрочем, и так в некоторых местах города нелегально занимаются своим бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU