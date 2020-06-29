2020-06-29T09:15:45+03:00
Общество

За последние сутки коронавирусом заболели 185 жителей Воронежской области

Всего их стало уже 7221
Юрий КОЗЛОВ
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Коронавирус в Воронежской области пока и не думает отступать.Коронавирус в Воронежской области пока и не думает отступать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В областном оперативном штабе предоставили данные по числу заразившихся коронавирусом за последние сутки – то есть, за воскресенье, 28 июня. Эту заразу обнаружили еще у 185 наших земляков. Всего подхвативших эту болезнь в Воронежской области уже 7221. Напомним, 41 человек за время начала пандемии в нашем регионе умер, выздоровели на данный момент 4220. Впрочем, в течение дня эта цифра изменится.

Напомним, несмотря на то, что уже почти месяц число ежедневно выявляемых больных держится в районе 200 человек (к счастью, в последние дни их меньше), режим самоизоляции в Воронежской области, продленный до 5 июля, постепенно ослабляется. Уже дали «зеленый свет» на посещение парков и скверов, разрешили работать салонам красоты. Могут начать работать детские лагеря – смены будут длиться не более двух недель, их заполняемость не должна превышать 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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