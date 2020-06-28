В Воронежской области за сутки коронавирус победили всего восемь человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:29:55+03:00

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В Воронежской области резко сократилось количество выздоровевших от коронавируса. Если накануне болезнь победили 46 пациентов, то по данным оперштаба на 28 июля – всего 8 человек. Теперь в списке вылечившихся 4228 жителей региона.

Напомним, на утро воскресенья заболели еще 188 человек, а общее количество диагнозов достигло 7036.

Показатели, допускающие переход ко второму этапу снятия ограничений, пока не соответствуют норме. В связи с этим режим самоизоляции продлили до 5 июля.

Вскоре в регионе могут открыться детские загородные лагеря. В этом году из-за эпидемии смены в них будут по 14 дней. Перед сменой у сотрудников возьмут тесты на коронавирус. Заполнять лагеря будут на 50%, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU