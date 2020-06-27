2020-06-27T17:00:52+03:00
Общество

Смены в воронежских детских лагерях в этом сезоне будут по 14 дней, родительские дни отменят

Заполнять лагеря будут на половину из-за рекомендаций Роспотребнадзора
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Как только в Воронежской области объявят второй этап снятия ограничений, начнут смены в детских лагерях. В учреждениях отдыха школьников все готово к открытию, на днях инспекцию провели вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая и руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова. Работать лагеря будут по новым правилам.

Смены в этом сезоне продлятся по 14 дней. Персонал лагеря заселится также на две недели безвыездно. Перед сменой у сотрудников возьмут тесты на коронавирус.

Заполнять лагеря будут на 50%, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При заселении у всех проверят температуру, ее также будут измерять ежедневно у всех в лагере.

В корпусах, столовых и санузлах поставили диспенсеры с антисептиками и ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Столы в столовых расставлены с учетом требований социального дистанцирования. В палатах будет проживать в два раза меньше детей. Постоянно будет проводиться дезинфекция помещений и поверхностей, дезсредства закуплены в необходимом объеме

Вместо массовых общелагерных мероприятий будут проводить отрядные. Родительские дни отменят.

Стоимость путевки в муниципальные детские лагеря утверждена: на двухнедельные смены в лагеря ЦДО «Перемена» она составит 16 870 руб. Компенсация работникам бюджетной сферы составит 80% от базовой стоимости путевки, для всех остальных работающих граждан - 50%. Для покупки путевки необходимо собрать медицинские документы – справку о состоянии здоровья ребенка и справку об эпидокружении.

На территории Воронежа в летний период 2020 года планируется работа 11 стационарных детских лагерей отдыха: семи муниципальных, спортивной базы МБУ СШОР № 18 и трех ведомственных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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