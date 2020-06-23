Перед выходным Воронеж встал в пробках

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером город встал в 9-балльных пробках. Движение было затруднено на "традиционных местах" - Московском проспекте, Кольцовской, Плехановской, Средне-Московской и других центральных улицах. Также были проблемы на Остужевском кольце, на выезде из города со стороны улицы Брусилова. Традиционно это самые загруженные участки, на которых и без особых причин все стоит. А тут еще добавился предстоящий выходной, а также дождь с грозой.

Кроме того, завтра из-за парада перекроют центр города. По этой же причине поменяются маршруты общественного транспорта.

А сам парад пройдет при повышенных мерах безопасности - будут пускать только после измерения температуры, а масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU