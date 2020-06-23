В Воронеже парад можно будет увидеть только в маске и перчатках

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:55:46+03:00

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В мэрии Воронежа рассказали об организационных моментах, связанных с проходом жителей к площади Ленина для просмотра парада 24 июня, а также обнародовали меры безопасности, которых граждане будут обязаны придерживаться.

КАК ПРОЙТИ И ОТКУДА ПОСМОТРЕТЬ?

Так, количество входов в «чистые зоны» на площадь увеличат вдвое. Напомним, сам парад начнется в 10 часов утра, но, чтобы его увидеть, придется прийти заранее.

Для обзора жителям выделили четыре территории: Кольцовский сквер с участками ул. Плехановской по четной стороне, территория у библиотеки им.Никитина с частью сквера им.Бунина, территория у Театра оперы и балета со сквером им.Пушкина и ул. Плехановская от перекрестка с Кольцовской до перекрестка с Пушкинской.

Проход между ними по разным сторонам Плехановской будет свободным, но пересечь саму улицу будет невозможно из-за механизированной колонны.

- Обычно устанавливается 11 мест прохода на эти территории, оснащенные стационарными и ручными рамками металлодетекторов. Но чтобы минимизировать скопление людей, количество мест будет увеличено до 20. Их оснастят 46 рамками металлодетекторов. С семи утра территорию обследуют кинологи, а проход горожан начнется заранее – с 8.30, - пояснили в городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU