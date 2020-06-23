2020-06-23T18:55:46+03:00
Общество

В Воронеже парад можно будет увидеть только в маске и перчатках

А на рамках горожанам будут измерять температуру
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В мэрии Воронежа рассказали об организационных моментах, связанных с проходом жителей к площади Ленина для просмотра парада 24 июня, а также обнародовали меры безопасности, которых граждане будут обязаны придерживаться.

КАК ПРОЙТИ И ОТКУДА ПОСМОТРЕТЬ?

Так, количество входов в «чистые зоны» на площадь увеличат вдвое. Напомним, сам парад начнется в 10 часов утра, но, чтобы его увидеть, придется прийти заранее.

Для обзора жителям выделили четыре территории: Кольцовский сквер с участками ул. Плехановской по четной стороне, территория у библиотеки им.Никитина с частью сквера им.Бунина, территория у Театра оперы и балета со сквером им.Пушкина и ул. Плехановская от перекрестка с Кольцовской до перекрестка с Пушкинской.

Проход между ними по разным сторонам Плехановской будет свободным, но пересечь саму улицу будет невозможно из-за механизированной колонны.

- Обычно устанавливается 11 мест прохода на эти территории, оснащенные стационарными и ручными рамками металлодетекторов. Но чтобы минимизировать скопление людей, количество мест будет увеличено до 20. Их оснастят 46 рамками металлодетекторов. С семи утра территорию обследуют кинологи, а проход горожан начнется заранее – с 8.30, - пояснили в городской администрации.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед выходным Воронеж встал в пробках
В Воронеже к выходным снова потеплеет почти до 30 градусов
Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня
В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе
В Воронежской области заключенный борисоглебской колонии ударил ее сотрудника
В Воронеже парад можно будет увидеть только в маске и перчатках
В Воронежской области в связи с утратой доверия уволили начальника и инспектора отдела ГИБДД
В Воронеже новый медцентр на Ростовской откроют 29 июня
Владимир Нетёсов: «В текущей эпидемиологической ситуации возрастает роль ВГМУ в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров»
Глава Воронежской митрополии поздравил Сергея Лукина с высоким званием почетного гражданина области
У воронежской автомобилистки изъяли «Toyota RAV4» за долги по уплате 282 штрафов
В Воронеже засыпали провал на месте разрушенного коллектора
24 июня в Воронеже: парад, гудки машин, песни по радио и салют на телебашне
Жительница Воронежской области оборудовала тайник с героином под скамейкой в парке
В Воронеже из-за парада у общественного транспорта поменяются маршруты
Житель Воронежской области украл со сберкнижки друга 100 тысяч и по пьяни признался ему в этом
В Воронеже 23 и 24 июня перекроют центр города
Поправки в Конституцию: защита суверенитета, границ и закона России
Предприятие выплатит 550 тысяч семье подростка, ставшего инвалидом после ДТП
В Воронеже прокуратура обнаружила массу нарушений в детском доме
Tele2 дарит бизнес-клиентам бонусные пакеты SMS
Учительница из Воронежа учит писать посты в соцсетях
Бывший руководитель воронежского АИР стал главным по особым экономическим зонам
Воронежец с ножом выбил у продавщицы киоска долг ее мужа