В Воронеже парад можно будет увидеть только в маске и перчатках

В мэрии Воронежа рассказали об организационных моментах, связанных с проходом жителей к площади Ленина для просмотра парада 24 июня, а также обнародовали меры безопасности, которых граждане будут обязаны придерживаться.

КАК ПРОЙТИ И ОТКУДА ПОСМОТРЕТЬ?

Так, количество входов в «чистые зоны» на площадь увеличат вдвое. Напомним, сам парад начнется в 10 часов утра, но, чтобы его увидеть, придется прийти заранее.

Для обзора жителям выделили четыре территории: Кольцовский сквер с участками ул. Плехановской по четной стороне, территория у библиотеки им.Никитина с частью сквера им.Бунина, территория у Театра оперы и балета со сквером им.Пушкина и ул. Плехановская от перекрестка с Кольцовской до перекрестка с Пушкинской.

Проход между ними по разным сторонам Плехановской будет свободным, но пересечь саму улицу будет невозможно из-за механизированной колонны.

- Обычно устанавливается 11 мест прохода на эти территории, оснащенные стационарными и ручными рамками металлодетекторов. Но чтобы минимизировать скопление людей, количество мест будет увеличено до 20. Их оснастят 46 рамками металлодетекторов. С семи утра территорию обследуют кинологи, а проход горожан начнется заранее – с 8.30, - пояснили в городской администрации.

Вот как будут располагаться проходы на смотровые "площадки".

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Как подчеркнули в мэрии, пройти к местам просмотра можно будет только в масках и перчатках: МАСКИ И ПЕРЧАТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

- На подходах к рамкам металлодетекторов сотрудники Роспотребнадзора будут всем измерять температуру бесконтактным способом. При признаках ОРВИ - просить не участвовать в мероприятии.

Также волонтеры будут контролировать расположение людей в рамках требований по социальной дистанции.

Этой ночью все места, определенные для просмотра парада, обработают раствором гипохлорита натрия, а на тротуарную часть нанесут разметка, облегчающую соблюдение социальной дистанции.

Напомним, 23 и 24 июня в центре Воронежа запретят парковку и движение автомобилей, общественный транспорт направят в объезд. Выход из части дворов и примыкающих улиц непосредственно на улицу Плехановскую также ограничат, проход будет возможен только через организованные места.

– Мы никогда столько подробно и скрупулезно не отрабатывали вопросы обеспечения безопасности горожан при значимых мероприятиях, поскольку теперь прибавилась необходимость свести к минимуму угрозу распространения коронавируса, - отметил Вадим Кстенин. - Надеюсь, горожане, которые примут решение прийти на парад Победы, отнесутся одновременно и с пониманием к вводимым ограничениям, и с высочайшей степенью ответственности к соблюдению рекомендаций медиков и Роспотребнадзора, требований режима повышенной готовности. Только в таком случае нам удастся провести такое знаковое событие, как парад Победы, безопасно.