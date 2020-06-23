В Воронеже 23 и 24 июня перекроют центр города

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:59:38+03:00

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Мэрия Воронежа опубликовала список улиц, которые перекроют из-за парада. Так, с 18.00 23 июня до 12.00 24 июня запрещена парковка на улицах Плехановской, Кирова, Платонова.

С 21.00 23 июня до 12.00 24 июня закрыто движение по проездам между домами № 25 и 27 и № 27 и 29 по Плехановской, а также по Плехановской - от улицы Донбасской до улицы Кольцовской и от улицы Кольцовской до Университетской площади.

24 июня с 7.00 до 12.00 закрыто движение по Театральному проезду (от площади Ленина до Пушкинской), на выезде из двора дома №5 по площади Ленина на улицу Кирова и на проезде между домами № 8 и 9 по площади Ленина в сторону Пушкинской.

24 июня с 8.00 до 12.00 закрыто движение автотранспорта на Плехановской (от Пушкинской до Университетской площади), Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до Станкевича).

24 июня с 8.00 до 18.00 запрещены парковка и движение транспорта на Плехановской (от дома №10 до Университетской площади), Кирова (от площади Ленина до 20-летия Октября), Платонова (от площади Ленина до Университетской площади), Свободы (от Кирова до Станкевича), Таранченко (от Карла Маркса до Университетской площади). Схему организации дорожного движения и перекрытия можно посмотреть здесь.

Напомним, сам парад пройдет на площади Ленина в среду, 24 июня, и начнется в 10.00. Торжественным строем пройдут офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, другие курсанты и юнармейцы. Кроме того, впервые в параде будет участвовать сводный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Они пройдут мимо ветеранов Великой Отечественной войны, которых предварительно протестируют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU