2020-06-23T14:59:38+03:00
Общество

В Воронеже 23 и 24 июня перекроют центр города

Ограничения начнут действовать с вечера накануне парада и продлятся сутки
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэрия Воронежа опубликовала список улиц, которые перекроют из-за парада. Так, с 18.00 23 июня до 12.00 24 июня запрещена парковка на улицах Плехановской, Кирова, Платонова.

С 21.00 23 июня до 12.00 24 июня закрыто движение по проездам между домами № 25 и 27 и № 27 и 29 по Плехановской, а также по Плехановской - от улицы Донбасской до улицы Кольцовской и от улицы Кольцовской до Университетской площади.

24 июня с 7.00 до 12.00 закрыто движение по Театральному проезду (от площади Ленина до Пушкинской), на выезде из двора дома №5 по площади Ленина на улицу Кирова и на проезде между домами № 8 и 9 по площади Ленина в сторону Пушкинской.

24 июня с 8.00 до 12.00 закрыто движение автотранспорта на Плехановской (от Пушкинской до Университетской площади), Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до Станкевича).

24 июня с 8.00 до 18.00 запрещены парковка и движение транспорта на Плехановской (от дома №10 до Университетской площади), Кирова (от площади Ленина до 20-летия Октября), Платонова (от площади Ленина до Университетской площади), Свободы (от Кирова до Станкевича), Таранченко (от Карла Маркса до Университетской площади). Схему организации дорожного движения и перекрытия можно посмотреть здесь.

Напомним, сам парад пройдет на площади Ленина в среду, 24 июня, и начнется в 10.00. Торжественным строем пройдут офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, другие курсанты и юнармейцы. Кроме того, впервые в параде будет участвовать сводный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Они пройдут мимо ветеранов Великой Отечественной войны, которых предварительно протестируют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже засыпали провал на месте разрушенного коллектора
24 июня в Воронеже: парад, гудки машин, песни по радио и салют на телебашне
Жительница Воронежской области оборудовала тайник с героином под скамейкой в парке
В Воронеже из-за парада у общественного транспорта поменяются маршруты
Житель Воронежской области украл со сберкнижки друга 100 тысяч и по пьяни признался ему в этом
В Воронеже 23 и 24 июня перекроют центр города
Поправки в Конституцию: защита суверенитета, границ и закона России
Предприятие выплатит 550 тысяч семье подростка, ставшего инвалидом после ДТП
В Воронеже прокуратура обнаружила массу нарушений в детском доме
Tele2 дарит бизнес-клиентам бонусные пакеты SMS
Учительница из Воронежа учит писать посты в соцсетях
Бывший руководитель воронежского АИР стал главным по особым экономическим зонам
Воронежец с ножом выбил у продавщицы киоска долг ее мужа