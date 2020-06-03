2020-06-03T16:51:13+03:00
Общество

Воронежским ветеранам перед Парадом Победы бесплатно сделают тесты на коронавирус

Герои войны будут участвовать в торжестве 24 июня – для них обещают принять беспрецедентные меры безопасности
Юрий КОЗЛОВ
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На этот раз в Параде будут участвовать около 110 единиц техники.На этот раз в Параде будут участвовать около 110 единиц техники.Фото: из архива «КП»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Параде Победы 24 июня будут участвовать ветераны войны. Напомним, ранее в этом были большие сомнения из-за эпидемии коронавируса. Как известно, болезнь особенно опасна для пожилых людей.

- Для ветеранов будут предприняты беспрецедентные меры по безопасности, - пообещал губернатор. - В их числе - максимальное дистанцирование от толп людей, отдельные кордоны для прохода на праздник. Взять и запретить им присутствовать на празднике по-человечески было бы просто некрасиво. Мы обязательно посоветуемся с ветеранскими организациями и согласуем списки.

Кроме того, по решению Александра Гусева, перед парадом ветераны будут бесплатно протестированы на коронавирус.

Напомним, в Параде Победы в Воронеже будут участвовать более 3 тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Как обычно, торжественное шествие пройдет по площади Ленина. Время, когда будут маршировать пехотинцы, увеличили в два раза – до 15 минут. Власти обещают обеспечить всех масками, перчатками и антисептиками. Участников парада обязательно проверят на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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