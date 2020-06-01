В Параде Победы в Воронеже впервые будут участвовать женщины-гвардейцы

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:59:29+03:00

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Стали известны подробности того, как собираются провести Парад Победы в Воронеже. Напомним, в столице Черноземья, как и в Москве, он пройдет 24 июня.

В параде будут участвовать около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа и более 3 тысяч военных. Площадку на аэродроме «Балтимор», где 3 июня проведут тренировку механизированной колонны, уже обработали защитными средствами в целях профилактики коронавируса. Также предусмотрена дезинфекция транспорта, помещений для проживания.

В ЗВО обещают, что все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на коронавирус. Участники парада будут обеспечены перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Их контакты с другими военнослужащими и гражданскими людьми планируют свести до минимума.

Как обычно, парад пройдет по площади Ленина. Время, когда будут маршировать пехотинцы, увеличили в два раза – до 15 минут. В парадном строе будет проходить офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, другие курсанты и юнармейцы.

Впервые в параде будет участвовать сводный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU