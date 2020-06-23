В Воронеже из-за парада у общественного транспорта поменяются маршруты

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:06:49+03:00

Парад в этом году начнется в среду в 10.00 на площади Ленина. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Троллейбусы № 7 и 11 будет 24 июня ходить не будут

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В среду, 24 июня, в Воронеже из-за парада поменяются маршруты общественного транспорта. Автобусы будут объезжать перекрытия в центре города.

Так, схема движения будет выглядеть следующим образом:

- 1КВ – с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинская, Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, далее по маршруту;

- 1КС – с 20-летия Октября по Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

- №№ 3, 5, 50, 88А – с Моисеева по 20-летия Октября, Кольцовской, Средне-Московской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, далее по маршрутам;

- 5А, 69Т, 80 – с Моисеева по 20-летия Октября, Кольцовской, Средне-Московской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении – с Плехановской по Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, далее по маршрутам;

- 8, 58В – с Плехановской по Средне-Московской, Фридриха Энгельса, далее по маршрутам; в обратном направлении – с Никитинской по Средне-Московской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам;

- 9КА – с проспекта Революции по Феоктистова, Кольцовской, Средне-Московской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту;

- № 9КС – с Плехановской по Средне-Московской, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;

- 20 – с Ворошилова по Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении – со Степана Разина по Феоктистова, Кольцовской, 20-летия Октября, Ворошилова, далее по маршруту;

- 20М, 70А, 70М – с Ворошилова по Кольцовской, Средне-Московской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Революции по Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Кольцовской, Ворошилова, далее по маршрутам;

- 22, 60С, 64 – с Московского проспекта по Плехановской до перекрестка улиц Плехановской, Донбасская и Средне-Московской; в обратном направлении – по Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам;

- 25А – с 20-летия Октября по Кольцовской, Средне-Московской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении – с проспекта Революции по Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, далее по маршрутам;

- 27 – с Ворошилова по Кольцовской, Средне-Московской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Средне-Московской, Кольцовской, Ворошилова, далее по маршруту;

- 33К – с Плехановской по Средне-Московской, Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева, далее по маршруту; в обратном направлении – с Моисеева по 20-летия Октября, Кольцовской, Средне-Московской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту.

Троллейбусы № 7 и 11 будет 24 июня ходить не будут. С полным списком можно ознакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU