Почта России рассказала, как будет работать в Воронежской области 24 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:15:06+03:00

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В почте России опубликовали график работы 24 июня. Как и для всей страны, он станет для отделений связи выходным. Во вторник, 23 июня, почта будет работать как обычно.

Напомним, в этом году 24 июня стал официальным общероссийским выходным - на этот день из-за коронавируса перенесли военный парад в честь победы над фашисткой Германией.

В Воронеже парад начнется в 10.00 на площади Ленина. Торжественным строем пройдут офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, другие курсанты и юнармейцы. Кроме того, впервые в параде будет участвовать сводный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Они пройдут мимо ветеранов Великой Отечественной войны, которых предварительно протестируют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU