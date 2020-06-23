В Воронежской области Борисоглебская больница извинилась перед пациенткой за ужасные условия

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:21:10+03:00

В облздраве подчеркнули, что в больнице есть и приличные туалетные комнаты. Фото предоставлено региональным департаментом здравоохранения.

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Борисоглебская районная больница извинилась перед местной жительницей за доставленные ей неудобства. Напомним, женщина разместила у себя на странице в Instagram видео с помещениями общего пользования в инфекционном отделении Борисоглебской РБ - ванной и туалетами. В первой бросаются в глаза обшарпанные стены и потолок с осыпавшейся штукатуркой, старая плитка на полу. Стены в туалетах и сантехника оставляют желать лучшего. Жительница Борисоглебска недавно лежала в отделении с коронавирусом. Позже она выложила ролик у себя на странице в соцсети. Вчера стало известно, что условия пребывания в медучреждении проверит прокуратура области. А потом и сама больница принесла пациентке извинения и объяснила причину неудобств:

- В связи с большим приростом заболевших COVID-19 учреждению пришлось дополнительно задействовать старый корпус №1, отдельные помещения которого нуждаются в ремонте. Именно этот корпус представлен на видео. В частности, показан «законсервированный» санузел, которым больные не пользуются. Часть помещении в корпусе №1 была отремонтирована в 2017 и 2018-м - об этом свидетельствуют представленные фото. Остальные не успели отремонтировать до начала эпидемии. Так как в корпусе №1 в настоящее время проходят лечение больные с COVID-19, провести ремонтные работы можно будет только по завершении эпидемии.

Однако бытовые условия не повлияли на качество лечения - пациентку выписали с выздоровлением:

- Сейчас она продолжает дистанционно обращаться к лечащему врачу за консультациями, - отметили в областном департаменте здравоохранения, который и разместил от лица больницы извинения.

Та, к которой обращено извинение, претензии к медикам больницы не имеет, но отмечает, что "законсервированным" в отделении санузлом пациенты все-таки пользовались.

milaxaaa Пациентка пожаловалась на условия в РБ Борисоглебска

ИСТОЧНИК KP.RU