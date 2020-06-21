В Воронежской области пациентка с коронавирусом показала ужасные условия больницы [видео]

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:53:05+03:00

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Жительница Борисоглебска Мила решилась рассказать о том, в каких условиях в городском округе лечат больных коронавирусом. Девушка c COVID-19 попала в местную районную больницу. Уже после того, как выписалась, решила поделиться впечатлениями от медучреждения с подписчиками в Instagram.

Она разместила у себя на станице видео с двумя комнатами общего пользования инфекционного отделения Борисоглебской РБ - ванной и туалетом. В первом бросаются в глаза обшарпанные стены и потолок с осыпавшейся штукатуркой, старой плиткой на полу. Ванная находится на первом этаже здания и,судя по всему, хорошо просматривается с улицы.

- Ванная одна, примерно на 30-40 человек для пациентов с пневмониями и подозрением на COVID-19. А вот это - панорамное окно, которое выходит на двор. На нем нет занавесок, - комментирует за кадром происходящее жительница Борисоглебска.

Следующие - две туалетные комнаты. В обеих стены и сантехника оставляют желать лучшего. Единственное, по большому счету различие, - это то, что во втором туалете есть зеркало. Раньше он использовался только медперсоналом, а потом туда разрешили ходить и женщинам-пациентам отделения.

Мы попросили прокомментировать ролик в региональном департаменте здравоохранения.

milaxaaa Пациентка пожаловалась на условия в РБ Борисоглебска

ИСТОЧНИК KP.RU