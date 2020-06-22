2020-06-22T17:48:27+03:00
Общество

Воронежская прокуратура проверит Борисоглебскую больницу после жалобы пациентки на санитарные условия

Ее возмутили состояние ванной и туалетов в инфекционном отделении
Татьяна МИСТЮКОВА
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Прокуратура Воронежской области организовала проверку по материалам СМИ о нарушениях в Борисоглебской районной больнице.

Напомним, жительница городского округа разместила у себя на странице в инстаграм видео с помещениями общего пользования в инфекционном отделении Борисоглебской РБ - ванной и туалетами. В первой бросаются в глаза обшарпанные стены и потолок с осыпавшейся штукатуркой, старая плитка на полу. В обеих туалетах стены и сантехника оставляют желать лучшего. Единственное, по большому счету различие, - это то, что во втором туалете есть зеркало.

- Ванная одна, примерно на 30-40 человек для пациентов с пневмониями и подозрением на COVID-19, - отметила бывшая пациентка отделения.

Сотрудники прокуратуры оценят правдивость ее жалоб и то, как администрация больницы выполняет санитарно-эпидемиологические требования.

milaxaaamilaxaaa
Пациентка пожаловалась на условия в РБ Борисоглебска
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ИСТОЧНИК KP.RU

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