Воронежская прокуратура проверит Борисоглебскую больницу после жалобы пациентки на санитарные условия
Прокуратура Воронежской области организовала проверку по материалам СМИ о нарушениях в Борисоглебской районной больнице.
Напомним, жительница городского округа разместила у себя на странице в инстаграм видео с помещениями общего пользования в инфекционном отделении Борисоглебской РБ - ванной и туалетами. В первой бросаются в глаза обшарпанные стены и потолок с осыпавшейся штукатуркой, старая плитка на полу. В обеих туалетах стены и сантехника оставляют желать лучшего. Единственное, по большому счету различие, - это то, что во втором туалете есть зеркало.
- Ванная одна, примерно на 30-40 человек для пациентов с пневмониями и подозрением на COVID-19, - отметила бывшая пациентка отделения.
Сотрудники прокуратуры оценят правдивость ее жалоб и то, как администрация больницы выполняет санитарно-эпидемиологические требования.
ИСТОЧНИК KP.RU