2020-06-22T09:21:26+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 22 июня список заболевших коронавирусом воронежцев пополнили 199 человек

Количество жителей региона с этим диагнозом превысило 6 тысяч
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото Юлии ПыхаловойФото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, 22 июня в регионе зарегистрировали 199 новых случаев заболевания. Вместе с ними общее число заболевших теперь составляет 6062 человека.

Данные последних дней свидетельствуют о медленном, но все-таки снижении ежедневного прироста больных. Тем не менее, этих темпов пока недостаточно для второго этапа снятия ограничений. Не дотягивают до нормативных коэффициент распространения инфекции и наличие свободного коечного фонда. В связи с этим режим ограничений в области продлили еще на неделю – до 28 июня включительно.

Напомним, к этому дню с болезнью справились 3088 человек. Накануне выздоровели 44 человека. За весь период эпидемии умерло 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже полицейский патруль задержал наркозакладчика
В Воронежской области в лобовом столкновении пострадали пять человек
Под Воронежем 11-летний велосипедист попал под колеса ВАЗ-21124
Показатели для снятия ограничений по коравирусу в Воронеже опять не радуют
На утро 22 июня список заболевших коронавирусом воронежцев пополнили 199 человек
Воронежец хочет оспорить решение общего собрания жильцов дома восьмилетней давности
Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев призвали горожан присоединиться к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби
Мошенники лишили воронежскую пенсионерку 1,6 миллиона рублей
В Воронеже подсчитали средний заработок специалиста по льготам и компенсациям
В Воронежской области пациентка с коронавирусом показала ужасные условия больницы
В Воронеже телефонный террорист нашел очередную "жертву"
Воронежские полицейские получили приборы для измерения освещенности
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
В Воронежской области таксист украл козу и подарил ее другу
После изнуряющей жары в Воронеж грядет похолодание до +25 градусов
По требованию прокуратуры жителя Воронежской области лишили прав за алкоголизм
В Воронежской области за сутки еще 44 человека победили коронавирус