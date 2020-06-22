На утро 22 июня список заболевших коронавирусом воронежцев пополнили 199 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:21:26+03:00

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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, 22 июня в регионе зарегистрировали 199 новых случаев заболевания. Вместе с ними общее число заболевших теперь составляет 6062 человека.

Данные последних дней свидетельствуют о медленном, но все-таки снижении ежедневного прироста больных. Тем не менее, этих темпов пока недостаточно для второго этапа снятия ограничений. Не дотягивают до нормативных коэффициент распространения инфекции и наличие свободного коечного фонда. В связи с этим режим ограничений в области продлили еще на неделю – до 28 июня включительно.

Напомним, к этому дню с болезнью справились 3088 человек. Накануне выздоровели 44 человека. За весь период эпидемии умерло 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU