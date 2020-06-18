Роспотребнадзор: воронежцы не носят защитные маски

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:34:56+03:00

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировали данные по заболеваемости жителей региона коронавирусом и пришли к выводу, что 39% заболевших не знают, где заразились, поскольку непосредственно с источником инфекции не контактировали. Из этого врачи заключили, что воронежцы просто не соблюдают масочный режим.

Между тем, по данным на 18 июня ситуация с заболеваемостью улучшилась – это уже данные оперативного штаба. Существенно снился коэффициент распространения инфекции, а смертность ниже, чем по России и ЦФО. Вскоре в регионе могут перейти ко второму этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU