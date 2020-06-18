Смертность от коронавируса в Воронежской области ниже, чем в России и ЦФО

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:41:51+03:00

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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом обнародовал данные по уровню смертности от Covid-19 по ЦФО. Как показывают эти цифры, ситуация в нашем регионе благополучная в сравнении с общероссийскими показателями и показателями по Центральному Федеральному округу. Так, на 18 июня в Воронежской области смертность составляет 0,53% к числу выявленных случаев, в то время как по России – 1,37% и по ЦФО – 1,09%.

Однако среди наших ближайших соседей есть регионы и с более приглядной статистикой. Например, в Липецкой области это 0,34%, а в Тамбове и вовсе 0,29%. В то же время в Курске процент смертности равен 0,54, в Белгороде – 1,04, и в Орле – 1,12.

ИСТОЧНИК KP.RU