Жители аварийного дома под Воронежем: «В кухне упал кусок стены»

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:04:07+03:00

В администрации Семилук заявили, что это откололась штукатурка, и обещали в ближайшее время расселить людей [фото]

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Аварийный дом № 6 на улице Ленина в Семилуках по-прежнему опасен для жизней своих жильцов. Напомним, в октябре 2019 года гора кирпичей обрушилась на кровать в квартире № 16 – лишь по счастливой случайности это случилось днем, иначе обычно спавший там внук хозяйки мог погибнуть.

Теперь в той же квартире новое ЧП.

- В начале мая 2020 года я была на балконе, когда услышала страшный грохот, - рассказала хозяйка квартиры Надежда Костюкова. - Потом из кухни повалили клубы пыли. После того как они рассеялись, увидела, что отвалился приличный кусок стены над окном. Теперь я к нему вообще подходить боюсь. Даже упавшую штукатурку не хочу убирать.

С домом вообще все плохо. Построенный еще в 1932 году, он потихоньку разваливается. Сильно деформировались фундамент, внешние стены, цоколь и карниз. Несущие конструкции усеяны сквозными трещинами, а внутренние перегородки сильно отклонились по вертикали. Первый этаж тонет в нечистотах, подъезд № 1 буквально отваливается от основного здания, во всех квартирах зимой царит ледник из-за уже отказывающихся служить батарей.

Жители дома по-прежнему боятся, что на них может в любой момент что-то рухнуть.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Первоначально вообще-то считающийся аварийным с 2015 года дом планировали расселить только в 2025-м. Только после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта, к которым обратились жильцы (вслед за этим ситуацией заинтересовались и в Следственном комитете и в прокуратуре ), положение дел изменилось. Теперь расселение запланировано на 2020, в крайнем случае на 2021 год. Вроде бы. Однако денег на это по-прежнему нет.

- Финансирование обещали выделить из региональной казны, однако на наш счет эти деньги пока не поступили, - сообщили в администрации Семилук. – Надо сказать, в квартире № 16, на наш взгляд, несколько преувеличивают – у них в мае все-таки рухнула не часть стены, а штукатурка. Да и сам дом не сказать, что прямо-таки валится. Тем не менее надеемся, что в ближайшее время все-таки приступим к его сносу, а жильцы получат либо новые квартиры, либо денежную компенсацию (по их выбору).

И жильцы, и сотрудники администрации Семилук надеются, что скоро все-таки начнется расселение этого аварийного дома.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU