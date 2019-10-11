2019-10-11T12:53:08+03:00
Происшествия

В Воронеже следователи проверят чиновников, решивших снести дом, где рушатся стены, только в 2024 году

Сотрудники СК будут разбираться в ситуации в Семилуках с домом № 6 на улице Ленина
Юрий КОЗЛОВ
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Карниз, с которого рухнули кирпичи.Карниз, с которого рухнули кирпичи.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Работники Следственного комитета начали проверку причин поздних сроков расселения аварийного дома № 6 на улице Ленина в Семилуках. Напомним, там на кровать женщины упала груда кирпичей с расшатавшегося карниза. К счастью, случилось это не ночью, а днем, когда хозяйка квартиры была на работе. Иначе она бы погибла.

Во многих местах дома разрушилась кирпичная кладка, особенно на цоколе и карнизе, деформирован фундамент и стены (в них большие трещины). Внутренние перегородки сильно отклонены по вертикали, отслаивается штукатурка, проседают полы, батареи практически не работают. Часто случаются короткие замыкания, которые могут привести к пожару.

Жильцы дома № 6 боятся, что на них рухнут стены. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы дома № 6 боятся, что на них рухнут стены.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы утверждают, что власти сначала планировали расселить дом в 2019 году, потом сдвинули срок на 2022-й, а теперь дошло до 2024-го. Чиновники же кивают друг на друга. В администрации Семилук уверяют, что подготовили все необходимые документы, и ждут решения о финансировании от регионального департамента ЖКХ и энергетики. В правительстве Воронежской области заявили, что причина затягивания сроков – в «косяке» чиновников райцентра:

- Администрация Семилук при формировании адресной программы по переселению ошибочно внесла данные об аварийности дома не по дате решения, принятого межведомственной комиссией (10.04.2014 г.), а по дате решения органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (17.02.2015), что привело к сроку расселения дома в 2024–2025 годах.

Что ж, теперь чиновников рассудит Следственный комитет. Тем более, что там намекнули о «возможном ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, ответственными за принятие своевременных мер по переселению граждан из аварийного жилья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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