2019-10-10T12:55:18+03:00
Происшествия

Под Воронежем в аварийном доме на кровать женщины упала гора кирпичей

К счастью, хозяйка квартиры в это время была на работе
Юрий КОЗЛОВ
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Именно с этого карниза упали кирпичиИменно с этого карниза упали кирпичиФото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
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Жильцы дома № 6 на улице Ленина Семилук теперь боятся собственных стен. В одной из квартир груда кирпичей с карниза окна упала прямо на кровать. К счастью, произошло это днем, когда хозяйка была на работе. Вернувшись, она увидела дым коромыслом и кирпичи, разбросанные по кровати и возле нее. Женщина ужаснулась, представив, что могло с ней случиться, если бы карниз обрушился ночью – спала она как раз головой к окну.

Дом построен еще в 1932 году, все внутренние перегородки сделаны из дерева. Около десяти лет назад несущие конструкции стали разрушаться. Из-за плохого состояния электропроводки происходят короткие замыкания, которые могут привести к пожарам.

Стены дома выглядят ужасно. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Стены дома выглядят ужасно.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В 2014 году жильцы заказали строительно-техническую экспертизу, которая определила 93-процентный износ здание, и признала дом непригодным для того, чтобы в нем жили. В апреле 2014 года аналогичное заключение дала муниципальная межведомственная комиссия.

- Эксперты обнаружили деформацию фундамента, внешних стен, разрушения кирпичной кладки, цоколя и карниза дома, - рассказал активист ОНФ Алексей Бурданцев (жильцы обратились за помощью в эту организацию – ред.). - Несущие стены имеют сквозные трещины, а внутренние перегородки сильно отклонены по вертикали. В квартирах постоянно отслаивается штукатурка, рвутся обои, проседают полы. Стояки канализации усыпаны скрепляющими хомутами, батареи так забиты, что практически не греют.

Дом покрыт трещинами. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Дом покрыт трещинами.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Сначала власти планировали расселить наш дом до конца 2019 года. Затем срок расселения сдвинули на 2022-й. По новой информации, квартиры нам обещают предоставить не ранее 2024-го. Причем нет гарантии, что это действительно произойдет. В одном из последних ответов на наше обращение администрация города ссылается на отсутствие средств в бюджете, – рассказала представитель актива жильцов Валентина Ильина.

По словам жильцов, в Семилуках в первую очередь почему-то расселяют многоэтажки, которые были построены на 20–30 лет позже дома на улице Ленина и находились в лучшем состоянии. Причем были случаи, когда люди отказывались съезжать в новое жилье и судились с муниципалитетом.

Общественники направили обращения в правительство Воронежской области, администрацию города Семилуки с просьбой ускорить расселение аварийного дома.

Жильцам обещали расселение не раньше 2024 года. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцам обещали расселение не раньше 2024 года.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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