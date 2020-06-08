Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:04:09+03:00

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Невероятный скачок заболеваемости – 228 новых диагнозов за сутки – зарегистрировали воронежские медики на утро понедельника, 8 июня. Напомним, предыдущий рекорд был зарегистрирован только накануне. Тогда болезнь выявили у 139 человек. С учетом последних заболевших общие цифры на сегодня – 3065.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на воскресенье, 7 июня, в регионе выздоровели 1692 пациента. 19 человек не смогли с правиться с болезнью и умерли от ее осложнений.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом двух медсестер в областной психиатрической больнице в селе Орловка Хохольского района. Женщины работали в разных отделениях и между собой тесно не общались. По предварительным данным, они заразились не в больнице.

Коээфициент распространения инфекции в регионе улучшился - с 1,23 до 1,15, хотя до нормы - 0,8 - еще далеко. Показатель по коечному фонду продолжает ухудшаться - 27,1% при норме в 50 процентов. Все в порядке только с количеством тестов на 100 тысяч человек населения - 171,5 при норме 90.

ИСТОЧНИК KP.RU