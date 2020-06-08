2020-06-08T13:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев

Данные по новым случаям на утро 8 июня в полтора раза выше, чем накануне
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Ивана Макеевафото Ивана МакееваФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Невероятный скачок заболеваемости – 228 новых диагнозов за сутки – зарегистрировали воронежские медики на утро понедельника, 8 июня. Напомним, предыдущий рекорд был зарегистрирован только накануне. Тогда болезнь выявили у 139 человек. С учетом последних заболевших общие цифры на сегодня – 3065.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на воскресенье, 7 июня, в регионе выздоровели 1692 пациента. 19 человек не смогли с правиться с болезнью и умерли от ее осложнений.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом двух медсестер в областной психиатрической больнице в селе Орловка Хохольского района. Женщины работали в разных отделениях и между собой тесно не общались. По предварительным данным, они заразились не в больнице.

Коээфициент распространения инфекции в регионе улучшился - с 1,23 до 1,15, хотя до нормы - 0,8 - еще далеко. Показатель по коечному фонду продолжает ухудшаться - 27,1% при норме в 50 процентов. Все в порядке только с количеством тестов на 100 тысяч человек населения - 171,5 при норме 90.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы могут задать специалистам вопросы по организации детского отдыха
В Воронеже женщине, зарезавшей мужа, не удалось свалить вину на выдуманного незнакомца
В Воронежской области пока родители жарили шашлыки, пропала 3-летняя девочка
Жители Воронежской области по-прежнему болеют коронавирусом реже всех в ЦФО
В последний момент в Воронежской области мужчину спасли от самоубийства
В торговом доме Воронежа продавали три вида запрещенных снюсов
В Воронеже полицейские поймали мошенника, бравшего большие деньги за обещание сделать мебель
Воронежские поисковики приглашают статистов для тренировки собак
В Воронеже съехал в кювет и погиб водитель "семерки"
Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области взлетела до 228 случаев
Воронежцы опасаются нависшего над детской площадкой сухого дерева
Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июня 2020: медсестры психиатрической больницы заразились Covid-19
В Воронеже иномарка влетела в столб и деревья: 28-летний водитель погиб
Под Воронежем планируют собирать китайскую бытовую электронику
Бывший главный тренер воронежского «Бурана» возглавил хоккейную сборную России до 16 лет
В Воронеже пожар, уничтоживший магазин, попал на видео
Под Воронежем воду в колонках решили сделать платной
Двое жителей Воронежской области обманули банкоматы Беларуси на 1,5 миллиона рублей
В центре Воронежа «бумер» врезался в «Тойоту»: трое ранены
В Воронеже двое пьяных мужчин разлеглись прямо на детской площадке
Воронежец: «Утром на глазах моего знакомого застрелили собаку»
В Воронежской области шесть глав сел ответят за то, что сделали служебный транспорт своим