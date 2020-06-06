В Воронежской области 6 июня подтвердили заражение коронавирусом еще у 106 человек
Таким образом, число заболевших достигло 2698
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6 июня в Воронежской области официально подтвердили заражение COVID-19 еще у 106 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Таким образом, число заболевших достигло 2698.
Ранее стало известно, что в Воронежской области умер 19-й пациент с подтвержденным COVID-19.
До этого вспышка болезни случилась на воронежском заводе, также заразился коронавирусом чиновник областного правительства.
Список выздоровевших пока составляет 1624 человека, но пока еще нет свежих данных.
ИСТОЧНИК KP.RU