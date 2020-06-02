В Воронежской области мужчину, явившегося в суд без маски, оштрафовали

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:51:21+03:00

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34-летнего жителя Калачеевского района оштрафовали на тысячу рублей за то, что он сорвал заседание суда, явившись без маски.

28 мая его должны были судить за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). То ли по незнанию, то ли, чтобы показать свое бедственное положение, мужчина явился в суд без маски. Более того, он оказался настолько принципиален, что отказался и от предложенной адвокатом маски. Пришлось отложить судебное заседание.

Сотрудники полиции в отношении мужчины составили административный материал по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Масочный режим в Воронежской области с 12 мая ввел губернатор Александр Гусев. Мы подробно разбирали, как он действует.

ИСТОЧНИК KP.RU