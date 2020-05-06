Масочный режим в Воронеже в период коронавируса: где обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты

6 Май 2020 2020-05-06T18:50:31+03:00

Только в масках можно будет заходить в аптеки и магазины Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Масочный режим в Воронежской области введут с 12 мая. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства, а также пояснили, где же нельзя будет находиться с неприкрытым лицом.

Так, средства индивидуальной защиты вам понадобятся, если вы захотите проехать в общественном транспорте и такси. В указе это же правило распространяется на остановки общественного транспорта и городского, и пригородного.

Только в масках можно будет заходить в аптеки и магазины. Соответственно, если вам нужно посетить какую-либо организацию, оказывающую те или иные услуги, - наденьте маску. Без нее вы не сможете посетить органы власти, а также вокзалы и аэропорт.

Кроме того, в списке, куда нельзя идти без маски, значатся некие объекты, используемые юрлицами и ИП, чья деятельность разрешена при режиме повышенной готовности.

- Ответственность за нарушение масочного режима регламентируется ст. 20.6.1 КоАП. За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрены штрафы, - комментируют в пресс-службе правительства Воронежской области.

До этого губернатор Александр Гусев отметил, что ношение перчаток будет рекомендовано, а введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU