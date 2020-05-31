В Воронежской области еще у 82 человек подтвердили коронавирус на 31 мая

31 Май 2020 2020-05-31T09:35:58+03:00

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В Воронежской области за сутки коронавирусом COVID-19 заболели еще 82 человек. Общее число зараженных перевалило за две тысячи. Теперь их 2028. Об этом сообщили в региональном оперштабе в воскресенье, 31 мая.

Судя по официальным данным, наблюдается снижение подтвержденных случаев. 30 мая COVID-19 нашли у 89 человек, 29 мая выявили 104 носителя этого вируса, а 28 мая – 110. Если тенденция продолжится, то регион может вернуться к планам по переходу ко второму этапу снятия ограничений.

Напомним, коронавирус победили 1413 местных жителя. 18 скончались. В медицинских организациях изолированы 1075 человек. Под наблюдением на дому находятся еще 3120 жителей Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU